Selena Gomez regresa al cine para interpretar a famosa montañista y activista

La cinta llevará el título de In the Shadow of the Mountain y hará también referencia al activismo que ha venido desplegando

Selena Gomez. (Instagram/Selena Gomez.)

en favor de las víctimas de abusos sexuales y tráfico de personas: todo ello a través de la fundación sin ánimo de lucro Courageous Girls, la cual organiza también excursiones al monte Everest para aquellas mujeres que han sufrido semejantes tropelías.

Se desconoce por el momento cuándo comenzará la fase de rodaje y, sobre todo, las fechas estimadas en que la producción podría estrenarse en las salas de todo el mundo. Evidentemente, la época de crisis sanitaria que atraviesa el planeta implica más incertidumbre que nunca en lo que a las previsiones de este tipo de proyectos se refiere, pero, en cualquier caso, aquellos profesionales involucrados en la producción están muy entusiasmados ante la oportunidad de poder difundir la fascinante trayectoria de Vasquez-Lavado.