El llamado de Andrea Legarreta tras caso de Eleazar Gómez

Fue haste este martes cuando Andrea Legarreta, del programa Hoy, emitió su opinión. Durante la sección de espectáculos del programa matutino donde se había evitado a hablar sobre la detención de Eleazar Gómez, se informó sobre su salida de la telenovela La mexicana y el güero y fue entonces cuando la conductora aprovechó para condenar lo ocurrido.



“Estuvo terrorífico, es una situación que a todos nos sacude. Las mujeres hemos alzado la voz en contra de la violencia, es un caso que ha sacudido a muchísima gente. Salieron algunas ex novias. La verdad es que en el trato del día a día no lo percibes, si alguien es o no violento”, comentó Andrea.

La conductora explicó que es importante que las personas tomen terapia, tanto los agresores como las mujeres agredidas: “Por favor, hay que terminar con eso. Si hay hombre o mujeres violentos o violentas… ¡trátense, por favor! Nadie merece ser lastimado”, agregó la esposa de Erik Rubin.