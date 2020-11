Kim Kardashian responde a su ex amiga, tras acusaciones sobre Kanye West

Otra que se sintió desconcertada con las declaraciones de Larsa Pippen es Khloé Kardashian. La protagonista del reality The Real Housewives of Miami dijo en el podcast que tuvo un fugaz romance con Tristan Thompson antes de que él empezara a salir con Khloé, e insiste en que no lo ha vuelto a ver tras la ruptura de la pareja.

Cuando eran inseparables. Larsa, Kim y North West en Miami. (South Beach Photo/Shutterstock/South Beach Photo/Shutterstock.)

Pero según Khloé, las cosas no son así. "Khloe no cree que Larsa estuviera saliendo con Tristan antes que ella. Larsa conocía a Tristan, pero nunca salieron”, asegura la fuente a E! News.

Según el sitio del canal E! Entertainment, la verdadera razón por la que Kim Kardashian y Larsa Pippen terminaron su amistad fue porque la relación entre ellas se enfrío, sobre todo porque Kim está dedicada a sus hijos, la salud de su esposo y sus negocios.

El año pasado, Kim hizo una limpieza profunda de su Instagram, borrando a absolutamente todos sus contactos y luego empezó a añadir sólo a los más cercanos… y Larsa no estaba en esa categoría.