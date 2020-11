Kendall y Kylie Jenner no se hablaron durante un mes, tras su última pelea

Lo cierto es que, por lo general, la modelo y la empresaria suelen presumir en público y en privado de su inquebrantable vínculo fraternal, pero en los últimos episodios del reality Keeping Up With The Kardashians también han dejado claro que sus discusiones y peleas pueden llegar a ser explosivas.

Kendall y Kylie Jenner. (Getty Images)

De hecho, el más reciente de estos enfrentamientos llevó a las dos hermanas a perder por completo el contacto durante un mes entero, una duración que ha dejado a Kendall muy sorprendida al constatar que nunca había permanecido tanto tiempo sin hablar con la menor de la familia, madre de la pequeña Stormi con el rapero Travis Scott.

Para Khloé Kardashian, hermanastra de ambas y encargada de mediar entre ellas, el estancamiento de la situación se debió, entre otras cosas, al "orgullo" y al "ego" que define a las jóvenes cuando se trata de defender sus respectivas posturas.