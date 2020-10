La 'Maldita lisiada' da un giro y se convierte en canción de antro

En noviembre de 2019, Itatí Cantoral fue entrevistada por Joaquín López Dóriga, a quien le confesó que le encantan, por ejemplo, todos los memes que se han hecho de Soraya Montenegro.

La actriz aseguró que hasta la fecha se le acercan personas con alguna discapacidad y le piden que les diga “maldita lisiada”. Además recordó que el comercial que grabó para promover una nueva temporada de la serie Orange Is the New Black fue un éxito en Youtube hace tres años.



La actriz aseguró que no puede creer que la famosa escena de María la del Barrio sea la más vista de la historia en dicha plataforma.

“Yo no lo puedo creer. Son de esas diosidencias milagrosas porque cuántas novelas no se han hecho… reviví (y les llegó) a los chavos”.