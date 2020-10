La razón por la que Emma Roberts bloqueó a su mamá de redes sociales

"Y encima, cuando le dije que había destapado mi embarazo, me contestó: 'Pero si lo habías anunciado tú'. Y le tuve que explicar que eso era una publicación de un diario y me dijo que no era culpa suya porque no estaba claro".

Desde entonces Emma mantiene una especie de guerra en Instagram con su mamá que le llevó incluso a bloquearla temporalmente hasta que Kelly se dio cuenta de que no podía ver su perfil y le mandó un mensaje a las dos de la madrugada para preguntarle por qué.

"Nos hemos reímos mucho al respecto, pero también nos peleamos y acabé bloqueándola porque era el único arma a mi alcance", reveló. "Pero al menos es una buena historia que contarle al bebé".