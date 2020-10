La hermana de Timothée Chalamet debutará como actriz en una serie

Aunque no goce de los mismos niveles de popularidad que el protagonista de Call Me by Your Name, la joven de 28 años ha trabajado como actriz y guionista en varios cortos, pero nunca antes había formado parte de un proyecto de esta importancia, que se emitirá a través del servicio en streaming HBO Max.

La historia se centra en cuatro estudiantes de una prestigiosa universidad de Nueva Inglaterra que comparten dormitorio y que pueden resultar tan adorables como insufribles. El personaje de Pauline, en concreto, se presenta como una chica extremadamente inteligente y ambiciosa que ha triunfado en el terreno académico, pero que no se desenvuelve tan bien en sociedad.