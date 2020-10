¿Las redes sociales marcaron el fin de 'KUWTK'? Kris Jenner cree que sí

La noticia de que Keeping Up With the Kardashians llegará a su fin en 2021, tras 14 años al aire tomó por sorpresa a los fans de la polémica familia, pero su matriarca no comprende muy bien por qué.

En la opinión de Kris Jenner el concepto detrás del reality que convirtió a su familia en un fenómeno mundial quedó obsoleto en el momento en que aparecieron las redes sociales y sus hijas —sobre todo Kim y Kylie— se convirtieron en pioneras a la hora de utilizarlas para compartir tanto los pequeños momentos de su vida cotidiana como sus proyectos empresariales.