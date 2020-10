El mensaje de Alex Speitzer a Ester Expósito que revela más que amor por ella 😍

A unos días de que se estrene la serie de Manolo Caro en Netflix, Alex quiso hacer una recapitulación de las experiencias que vivió junto a sus compañeros, entre ellos Carmen Maura, Cecilia Suárez, Carlos Cuevas, Isaac Hernández y, por supuesto, Ester.

“Con nostalgia me remonté a mis inicios, a estos 20 años de esfuerzo, de sueños por cumplir, de dedicación, de días difíciles... Al final supe que todo ha valido la pena. Por un lado, me encontré con los 'veteranos' del elenco interesados en los jóvenes del equipo, en nuestras carreras, en hacernos sentir fuertes en el set y dispuestos a jugar el juego con nosotros, desprendidos de cualquier tipo de ego”, expresó.

“Cómo olvidar el día que en maquillaje y poco antes de ir al set, Carmen Maura me hizo olvidarme del nerviosismo cuando me dijo: ‘Esto no es para tomárselo tan en serio’”, agregó. Además resaltó el trabajo del elenco joven, como el de la actriz española, quien terminó por robarle el corazón después de trabajar juntos.

"Por un lado Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara. 'Si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años'", escribió Alex, dejando ver que además del amor, existe una gran admiración y respeto por el trabajo de la guapa actriz.