Cynthia Rodríguez revela que sufrió acoso hace algunos años

De acuerdo con la novia de Carlos Rivera, los hechos ocurrieron hace varios años, cuando ella comenzaba su carrera artística en la televisora, recordemos que la actual conductora de Venga la Alegría participó en el reality show La Academía, por lo que sus primeros años estuvieron dedicados de lleno a la música.

“Fue hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en todo esto y había una persona, ya mayor, que cuando yo estaba promocionando mi primer disco siempre me decía, ‘ay, a ver qué día vienes, yo quiero que vengas a cantar’”, relató la conductora.



Cynthia afirmó en el programa que se sintió realmente incómoda durante todos los encuentros que llegó a tener con esa persona, de quien no quiso revelar detalles, pero podría deducirse que se trataba de un conductor, debido a las invitaciones a presentarse cantando. La intérprete agregó que eso no fue todo, pues el personaje en cuestión incluso llegó a invitarla a salir.

“Un día me dijo, quiero que vengas a cenar conmigo, y yo me quedé un poco en shock, luego le dije que sí, que perfecto, que mi papá, mi mamá y mi hermana venían con nosotros y ya me dijo que entonces en otra ocasión, por fortuna mi familia siempre estuvo ahí, conmigo en los primeros años de mi carrera”, aseguró la cantante.