Danna Paola anuncia que ya apareció el misterioso Pablo que inspiró su canción

En entrevista para el programa “De Primera Mano”, la cantante dijo que ese ejemplo espera dejarlo en todos sus fanáticos. “Soy una mujer independiente y, si soy un ejemplo, pues me encantaría seguir aprendiendo a dar ese ejemplo. Uno nunca deja de aprender… pero hay que empezar con uno mismo para cambiar a los demás”.



De la misma forma, la también actriz recalcó que no callará si tratan de coartar su libre expresión. “Respeto a quien respeto merece… soy una artista que se ha desenvuelto en una industria muy complicada y hoy en día estoy logrando lo que estoy logrando gracias a que he sido muy fiel a lo que quiero, a que no me dejo de nadie, a que calladita no me veo más bonita, trato de no seguir reglas que no van conmigo”.

Por otra parte, Danna aseguró que este año ha tratado de cambiar en muchos aspectos y reinventarse, y uno de esos puntos tiene que ver con sus redes sociales, donde además de elogios y apoyo de sus fans, también ha sido duramente criticada.

“Por ser artista no significa que seas menos humano, al contrario, yo me he tomado mi detox también de social media, últimamente también lo he necesitado mucho, entonces uno tiene que darle tiempo a la vida y a las emociones porque sin salud, sin salud mental, sin paz interior, no podemos seguir”, remató.