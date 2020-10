El motivo por el que Issabela Camil no se involucró en 'Luis Miguel, la serie 2'

“Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: ‘No cuenten tal cosa’. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad”, dijo la actriz al programa Hoy.



Y tan se mantiene al margen que Erika Sotres (su nombre verdadero) que ni siquiera vio la primera temporada de la serie de Netflix. “No vi la primera, no veré la segunda”, dijo tajante, dejando en claro su postura al respecto.

Ya en 2018 Camila Sodi había contado a Quién de la reunión que tuvo con Issabela, quien es una gran amiga suya y que la asesoró un poco sobre su vida a principios de los 90.