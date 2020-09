Zague confiesa su primera reacción al ver su video íntimo circulando en redes

"Lo que sí puedo decir es quién soy, sé qué tipo de valores y principios manejo en mi vida, y no voy a cambiar mi forma de ser. Se me hace hasta injusto que se me quiera señalar por algo en donde no va con mis valores. No justifico lo que hice, me costó muchísimo trabajo, yo bromeo con la gente, pero me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, pero yo sé por qué se dieron esas cosas", añadió.

Zague aceptó que aunque la filtración del video tuvo graves consecuencias en su vida personal, pudo salir adelante gracias al apoyo de sus familiares y amigos. "Sufrí las consecuencias, pero tienes que salir adelante, a mí me enseñaron eso, te doblan, pero no te tiran. Así fue como hoy en día he salido adelante, con ayuda de mi familia, de mis hijos, mis compañeros. Eso fue lo que se vivió.

"No me arrepiento de nada en mi vida, con buenas y malas decisiones, pero vas creciendo en tu vida. La lección es no volverte a tropezar con la misma piedra, nadie es perfecto y todos nos equivocamos”.

Sin embargo, aseguró que si pudiera eliminar ese hecho de mi vida, claro que lo borraría.