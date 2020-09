VIDEO: La polémica reaparición de Sarita Sosa a un año de la muerte de José José

En el estudio, Sarita platicó con Alan Tacher sobre cómo ha pasado estos meses tras la muerte de su padre. “He estado bien, tratando de mirar hacia adelante y recordar con mucho amor”, explicó. Acerca de lo que más extraña de su padre dijo que “su sonrisa, sus consejos, su presencia en general, siempre era la luz de la casa”.

Comentó que en la última plática que sostuvo con su padre, él le pidió que se dedicara a la música. “Uno nunca piensa que va a ser la última conversación. Recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque vivo muy cerca del hospital. Me dijo ‘Ya llevas días aquí, ve a dormir unas horas y regresas’. Antes de irme me agarró y me dijo 'Prométeme que vas a cantar'. Eso fue lo último que me quedó de todo”.

La hija menor del cantante no aclaró si existe un testamento, que ha sido uno de los temas que se ha debatido desde la muerte de José José. “Yo lo único que sé es que los abogados están viendo eso. A mí no me gusta estar metida en eso, se lo dejo todo a los abogados”, puntualizó.

Incluso, descartó una posible reconciliación con sus hermanos. “Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”.