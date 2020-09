Andrea Legarreta confiesa que estuvo a punto de separarse de Erik Rubín

Durante la charla, Andrea recordó cómo fue su infancia y adolescencia, además de algunos detalles de su carrera como actriz y conductora. Pero sin duda una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando confesó que alguna vez pensó en divorciarse debido a que ella y Erik son muy controladores.

"Son etapas, donde tristemente no te volteas ni a ver, a veces el cansancio, son etapas muy distintas, los hijos cuando llegan. Ahorita estoy en una etapa donde lo veo y digo 'hijo, qué bueno está' (…) Yo creo que todo va cambiando, también tuvimos etapas largas en que no había nada, ya era así de ponerle ni hablamos y a dormir y a descansar. Hay etapas en las que hay una infinidad de cosas, él como músico, trabajo y de cosas y yo igual", mencionó Andrea Legarreta.



Incluso, durante estos 20 años de matrimonio hubo una etapa en la que hablaron sobre la posibilidad de tomar caminos diferentes."De verdad deseo que sí existan esas parejas que desde que se casaron a 20 años después sigan con esa pasión encendida pero sinceramente no sucede, va cambiando”.

“Pero sabes qué si siento, si tú le das chance a la apatía, gana, o sea sí gana porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde, ya tomar decisión de ¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?", dijo Andrea aseguró que, aunque lo hablaron, nunca se separaron.