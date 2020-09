Kalimba revela por qué terminó con Aislinn Derbez

Así lo reveló en el programa Pinky Promise, conducido por la cantante Karla Díaz, y que es transmitido por YouTube, espacio en el que fue uno de los invitados de la emisión semanal de dicha producción.

De acuerdo con sus palabras, la hija de Eugenio Derbez, fue sumamente importante en la vida del cantante y compositor, al punto que le dedico todo el disco Negroklaro



"Es Aislinn Derbez. Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez (...) Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco 'NegroKlaro', se lo escribí a ella. Ella lo sabe", compartió en Pinky Promise.

"Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, "Guanabaya" y "Huellas", agregó. Y basta recordar que Aislinn protagonizó el video de su canción "Sólo déjate amar" como prueba de la gran conexión que llegaron a tener.



Pero el amor no fue suficiente en el romance Kalimba y Aislinn, pues el integrante de OV7 aseguró que ella quería dejar a un lado sus sueños de ser actriz para estar más tiempo con él y sabía que eso implicaría dejar la escuela de actuación en Nueva York, por lo que tomó la decisión de alejarse de ella, para dejarla continuar con su formación actoral.