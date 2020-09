El incómodo comentario de Ari Borovoy a Érika Zaba en plena transmisión en vivo

El asunto no quedó ahí, pues ayer Érika hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para hablar sobre el polémico tema del vestido. La cantante aclaró que ella no tuvo oportunidad de ver el vestuario de sus demás compañeras hasta que ya estaban interpretando las canciones, por lo que no notó la diferencia entre ellas.

“Quiero decirles que yo no vi el vestuario hasta ese día y que yo no vi lo que las demás habían elegido. Yo decidí tomar un riesgo y reconozco que fue más allá de lo que hubiera imaginado, siempre me he caracterizado por tomar riesgos y esta vez no me salió. Fui muy criticada, pero me entristece que seamos las mujeres quienes nos atacamos”, dijo Érika en su transmisión.

Además, la cantante agradeció a sus fans, quienes le mostraron su incondicional apoyo y pidieron un alto a los ataques por un tema tan banal.