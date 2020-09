La sorpresiva felicitación de Elizabeth Hurley a Hugh Grant por su cumpleaños 60

A propósito de la famosa escena de Love Actually, el actor confesó en el documental Hugh Grant: A Life on Screen, del canal BBC Two, que odió filmarla.

"(En el guión) estaba escrito este baile y pensé, 'eso va a ser insoportable' y tiene el poder de convertirse en la escena más insoportable del cine. Ciertamente me daba miedo filmarla y Richard (Curtis, el director) seguía diciendo: '¿No crees que será mejor que ensayemos la escena de baile?'.

"Y yo le respondía: 'Uh, sí, tengo que aprender algunas líneas... Hoy me duele el tobillo'. Así que nunca se ensayó", contó Grant. Finalmente, la escena se filmó el último día de rodaje y, para sorpresa de todos, Hugh mostró que tiene dotes de bailarín.