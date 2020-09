La razón por la que Litzy fue víctima de bullying en su etapa en el grupo Jeans

"Claro, imagínate, en Jeans me decían que estaba gorda y yo era una niña de 13 años, flaca porque además hay millones de fotos por todos lados, videos y de más, y yo era una niña flaca", declaró la cantante.

"Yo la verdad me veía y decía: 'Pues yo no estoy gorda', pero bueno ellos me atacan, está bien, pasaba la vida, gracias a Dios no me traumé ni nada. Nunca faltaba alguien que (me decía): '¿Cómo va la dieta?', y yo les decía, 'súper, hoy comí pizza'", agregó.

También hizo hincapié en el apoyo que tuvo de sus papás, hecho que la llevó a nunca tomarse de manera personal lo que la gente opinaba.

Le doy gracias a Dios que mis papás siempre me dieron seguridad y me enseñaron a respetarme y a amarme como soy. Obvio me tengo que cuidar y lo hago, pero me cuesta trabajo porque amo comer y no estoy dispuesta a dejar de hacerlo porque es uno de mis grandes placeres. Así que yo me gusto así, me caigo bien y eso es lo más importante para mí, la gente siempre va a opinar

Expresó Litzy, quien también está muy orgullosa de la forma en que ha llevado su carrera, que gracias a su forma discreta de conducirse ha evitado toda clase de escándalos e incluso recordó cuando le ofrecieron salir en la portada de algunas revistas para caballeros.