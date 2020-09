¡Qué grande está! Silvia Navarro celebra los cinco años de su hijo, León

Sin embargo, aclaró que el hecho de que no publique tantas fotos de León, no significa que no esté feliz y orgullosa de tenerlo a su lado. “Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente, pero precisamente como no sé, me reservo”, agregó.

Una de las últimas fotos que publicó del niño fue una bella postal de León usando unas alas de angelito. En la imagen en blanco y negro se puede apreciar al pequeño de espaldas usando unas alas mientras observa el horizonte “… En la tierra”, fueron las únicas palabras que escribió la actriz.

El hijo de Silvia Navarro es producto de su relación con el empresario Gerardo Casanova. Cuando apenas era un bebé, León era inseparable de la actriz y la acompañaba a las grabaciones de sus telenovelas, pero los últimos años, la intérprete ha estado alejada de las pantallas para dedicarse de lleno a él.