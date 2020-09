Así celebró Inés Gómez Mont el cumpleaños 11 de Inesita

Como es costumbre en cada uno de los cumpleaños de sus hijos, Inés publicó un emotivo mensaje dedicado a la festejada, en el que le expresó su gran amor y admiración. “¡Hoy cumple 11 años mi princesa! Mi niña que me enseñó a ser mamá y que me regaló la mejor experiencia que me pude imaginar. Sin duda hace 11 años yo no te di la vida, ¡TÚ ME LA DISTE A MI!”, escribió al principio de su mensaje.

En el texto, también comentó que haber debutado como mamá fue la mejor experiencia de su vida, algo que atribuyó al nacimiento de quien describió como ‘su maestra de vida’.

“Me despertaste el sentimiento más bello del mundo que jamás me imaginé podría sentir por alguien en el mundo. No sé si soy la mejor mamá para ti, pero sin duda me esfuerzo todos los días para lograr llenar tu corazón. Espero que algún día leas esto ( cuando tengas Instagram, por qué todavía no te daré permiso aunque me ruegues por tenerlo jajaja ) y sepas lo orgullosa que estoy de ti y lo afortunada que me siento de ser tu mamá”, continuó.

“Eres mi maestra en la maternidad y sé que a través de las etapas que vas descubriendo a mi lado, me vas enseñando muchos valores y experiencias inolvidables. ¡Eres mi vida entera! ¡Eres la vida entera de todos nosotros. La mejor hermana e hija mayor! Quiero gritar siempre al mundo que te AMO y que mi vida sin ti no sería la misma. Llenas mi mundo de sonrisas y puras alegrías. Te amo nena disfruta tu día", escribió Inés.