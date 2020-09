El homenaje de Héctor Suárez Gomís a tres meses de la muerte de su papá

Héctor Suárez murió a los 81 años a causa de un paro cardiorespiratorio, según informaron sus familiares. y sus restos se encuentran en una urna dentro de la capilla de su casa en Cocoyoc.

Desde entonces, mes con mes su hijo, de 51 años, no ha dejado de recordarlo constantemente y hacerlo saber a través de sus redes sociales, inmediatamente después de su muerte compartió un sentido mensaje en el que hablaba del dolor que le causó la partida de su papá.

"Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y, de momento, lo que más extraño es tu olor".

"De niño, cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo, me sentía protegido cuando te olía", escribió Suárez Gomís en junio.

Ahora, aunque fueron menos las palabras y el comediante se limito a escribir “tres meses” en la descripción de la imagen, sus amigos del medio no dejaron de mostrarle su apoyo, ni de expresar el gran cariño que sintieron hacia su papá.