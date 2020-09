Christian Nodal intentó controlar la forma de vestir de Belinda, aseguran

Hace unas semanas, en el mismo programa, Martha Figueroa y Juan José Origel hablaron sobre la relación de los famosos, fue entonces cuando la conductora aseguró que Nodal le había comprado una casa a Belinda.

"Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (...) Y le compró una casa", aseguró Martha Figueroa.

Belinda y Christian Nodal (Instagram)

Además, reconoció que la relación entre los coaches de La Voz es verdadera, no como se ha rumorado de que todo se trata de un truco publicitario, pero considera que no se aman con la misma intensidad. "Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada", aseguró.

Fue a principios de agosto, cuando a través de su perfil de Instagram, el sonorense de 21 años publicó un par de instantáneas con la artista española, para confirmar que efectivamente mantienen un noviazgo. En las imágenes aparecen abrazados en lo que parece ser un bote mientras él le da un tierno beso en la frente.