Cuenta regresiva: Gigi Hadid y Zayn Malik están listos para recibir a su bebé

La pareja ha estado junta desde hace cuatro años y han atravesado por algunos altibajos, sin embargo, se reconciliaron en diciembre del año pasado y se han vuelto inseparables desde que se enteraron que se iban a convertir en padres.

Ambos han procurado mantener todos los detalles del embarazo en privado y solo sus amigos y familiares más cercanos conocen los detalles, aunque la modelo si ha compartido algunos pequeños momentos de esta feliz etapa con sus seguidores en redes sociales.

“Ahí está”, dijo el mes pasado cuando mostró su pancita durante un Instagram Live con V Magazin. Y aunque se dijo que ella y Zayn estaban tratando de esconder el embarazo, Gigi aclaró que el inicio de su propia familia no es la cosa más importante que ocurre en el mundo.

“Obviamente, creo que mucha gente está confundida porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada debido a una pandemia”, dijo. “Mi embarazo no es lo más importante que está sucediendo en el mundo. Esa es una razón por la que sentí que realmente no es algo que deba compartir, aparte de con mi familia y amigos”, agregó.