Fría y poco romántica: Ester Expósito confiesa sus defectos como novia

Ahora, con motivo de su romance, acaban de resurgir declaraciones que hizo la actriz española a la revista Seventeen hace unos meses, en las que confesó que tiene varios defectos como novia, entre ellos que es poco romántica y que le cuesta ser creativa y original a la hora de sorprender a su pareja. Eso sí, no aclaró si así se comporta con Alex Speitzer.

"La verdad es que soy un poco desastre porque no soy muy romántica; más bien, sí me gusta que sean románticos, pero me cuesta mucho ser creativa y original.

“Cada vez que me toca comprarle regalos a algún chico que me gusta pienso en comprarle cosas que sé que le van a encantar porque sé sus gustos, pero soy muy mala para armar planes bonitos por mi falta de creatividad a veces, y aparte con nada ya me da vergüenza porque siento que me estoy exponiendo mucho y siento que llego a ser fría en ese sentido", aseguró la actriz de Élite.

No todo son defectos. Ester Expósito reveló que entre sus virtudes como novia está el ser muy honesta.