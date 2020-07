Ella es la mujer más importante para Alejandro Speitzer (y no es Ester Expósito)

Un 'sex symbol' pudoroso

Speitzer mostró piel en su papel de Darío Guerra; en su Instagram también es algo común ver esa sensualidad que irradia de forma natural, pero la gran sorpresa es que este hombre se sonroja cuando se le cuestiona qué opina de ser admirado, además de por su calidad humana, por sus encantos físicos y de quitarse la ropa… ni hablar.

"La gente que me conoce sabe que soy muy pudoroso, pero esta es una serie (Oscuro deseo) que sí tiene una carga erótica importante y eso surge a partir de los pensamientos, de los deseos de los personajes, que eso los lleva a hacer cosas equivocadas y que terminan en ciertos conflictos.

"Me parecía que tenía todo el sentido que sucediera y es por eso por lo que, me olvidé un poco de ese pudor que personalmente tengo", abundó Alejandro, quien es un hombre centrado, que no se deja engañar por la falsa promesa de una imagen en la que sí trabaja (y se nota), pero que no pone nunca como lo más importante.

Alejandro tiene muy claro que a base de esfuerzo ha conseguido alcanzar varios de sus sueños. (Cortesía CMX)

"Yo no sé (si me consideran un símbolo sexual) habría que preguntarle a mucha gente para estar seguros de eso, pero en realidad, separo muy bien lo que es mi vida personal y lo laboral, a partir de ahí, creo que las cosas se van dando… no sé ni cómo lo hago porque personalmente soy muy pudoroso", reafirmó Speitzer.