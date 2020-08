Verónica del Castillo confiesa por qué regresó anillo de compromiso

“Dos personas controladoras no funcionan. Una tiene que ceder y la otra no. De repente teníamos actitudes de control ambos. De repente, un poquito de celos”, confesó. “Él sabía muy claro que no me quería casar, se lo dije desde el día uno. Sin embargo, quisimos marcarlo con un anillo de compromiso. Pero esas eran las cosas que no son negociables en mi caso. Por supuesto que tienes miedo a perder tu libertad, tu individualidad, pero cuando es la persona indicada, todos esos miedos se esfuman inmediatamente”.

Además, en declaraciones para el programa Sale el Sol, la presentadora confesó que esta no es la primera vez que regresa un anillo de compromiso: “Van dos anillos que regreso. Cuando algo no es para ti más vale ser honestos, regresar un anillo a tiempo y decir 'Aquí corrió...' ¿no?”.

Para Verónica ha sido complicado entablar una relación estable porque no le gusta que quieran controlarla. “Hay cosas que no son compatibles a lo que tú quieres y pues te das cuenta que hay ciertos rasgos que no te dejan ser. No te dejan ser como tú eres y yo soy un alma muy libre, a mí si me quieren encajonar, si me quieren vigilar, osea no, no funcionó así”, compartió durante la entrevista.

Además, dijo, está completamente segura que es mejor alejarse en el momento correcto a quedarse en una relación donde ya no hay amor.