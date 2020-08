¿Todavía andan? Christian Nodal celebra a Belinda con un tierno video y mensaje

Además de subir la romántica felicitación de su novio, Belinda también compartió los ramos de flores que le enviaron para felicitarla en si día especial las marcas de lujo Gucci e Yves Saint Laurent, así como un video que le hicieron los miembros de su equipo en el programa La Voz… México, de la que es coach.

Gracias a las publicaciones hechas por personal del aeropuerto, sabemos que para celebrar a su amada comme il faut, en su cumpleaños número 28, Christian se llevó a Belinda a Cozumel, dato que se reveló cuando personal de la terminal aérea compartieron en sus redes sociales fotos con la pareja del momento.

Fue a través de esta misma red social que Nodal compartió con sus seguidores que tenía una relación con Belinda, con un video en el que se besan en la boca y que sirvió como respuesta para todas las críticas y comentarios que aseguraban que su romance era sólo publicidad para el reality show del que los dos forman parte.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta 'publicidad' nos dure pa' toda la vida mi amor", escribió un enamorado Christianhace cinco días.