Adela Micha posa con mucha seguridad en bikini a sus 57 años

Ante la controversia, el político compartió un video en el que expresa su arrepentimiento por lo que asegura, se trató de una broma, y se disculpó con su esposa.

“Mariana, mi amor, una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25, me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer, en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos de reproche e indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo, y sí, ante tal error, me duele mucho, me duele porque mil actos de amor, se derrumban con una frase estúpida”, expresó el senador.

“Seguiré trabajando, pero ahora el tema acá es mío, es un comportamiento retrógrado, son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista; pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, no hay justificación, aún la broma es machismo, yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia, y en lo que venga por delante que Dios mande”, agregó el político