Prima de Luis Miguel busca a Michelle Salas para tener un vínculo familiar

“A mí me gustaría entregarlas a los hijos, pero en caso de que ella me las pidiera sí, podría darselas porque yo sé que las cuidaría con el mismo amor que mi abuela me las dio a mí”, dijo.

En meses recientes, Lorena causó polémica al asegurar que Luis Miguel habría conocido a Honorina Montes, una indigente argentina que aseguran sería la madre desaparecida del intérprete, esto con el fin de comprobar si se trataba o no de Marcela Basteri.