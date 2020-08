¡De vuelta a la normalidad! Hugh Jackman se relaja en la playa junto a su esposa

Ya más serio, el también cantante dijo de este reconocimiento de la Academia de Televisión es "una buena noticia en lo que ha sido un momento difícil para todos. Particularmente veo la lista de actores nominados y veo la calidad que hay ahora en la televisión".

"Honestamente es un gran honor. He estado en el negocio durante 25 años, quiero decir: ‘No voy a dar esto por sentado (ganar), no va a suceder todos los años (estar nominado)… puede suceder (llevarse el premio a casa), o puede que probablemente no, así que hay que disfrutarlo", comentó Hugh.

Como respuesta, Ryan le envió un video mensaje a Jackman para "felicitarlo", aunque (para seguir jugando) comentó que no merecía su nominación. Hugh publicó el video en Instagram con el mensaje: "Cuidado @VancityReynolds… te ves un poco verde. (¡Gracias @TelevisionAcad por hacer posible este momento!)".