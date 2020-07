Acusan a Ray Park, actor de 'Star Wars' de violencia, tras difundir video sexual

Asimismo, la hija del actor asegura que al menos en tres ocasiones ha tenido que acudir a la policía en busca de ayuda tras los episodios violentos de su papá, pues este ha amenazado con ‘venderla como esclava sexual’ y con asesinarla.

“Ahora publica porno en venganza y está enfermo”, continuó. “Ha dicho que me vendería como esclava sexual y que me mataría a mí y a toda mi familia si llamaba a la policía y nos ha amenazado con cuchillos a mi madre y a mí. Sé que a todos les gusta por Star Wars, pero no es la clase de persona a la cual apoyar”.

Ray Park también ha participado en cintas como Solo, otra película perteneciente a la franquicia de Star Wars, XMEN, y G.I Joe parte 1 y 2.