Paulina Rubio se reencuentra con Colate y Jerry Bazúa en audiencia

El pasado viernes se tornó un poco complicado para el ex de "La chica dorada ”, pues a través de una audiencia virtual, los abogados de la cantante y su ex se reunieron, contando además con la presencia de una persona dedicada específicamente a velar por la seguridad del menor, también estuvieron ‘frente a frente’ Pau y Colate, quienes escucharon pacientemente los argumentos de cada parte para la resolución del caso.



Debido a la pandemia de coronavirus que se vive a nivel mundial, el equipo legal de Paulina considera que no es buen momento para realizar un viaje, ya que el pico de contagios se encuentra en su punto más alto en todo el mundo, además de que fue justo en Europa en donde se vivió la primera ola de contagios, por lo que argumentaron que no era pertinente permitir esta actividad.