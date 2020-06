La nueva acción legal de Paulina Rubio en contra del papá de Eros

En un documento mostrado por el programa Suelta la sopa, Paulina Rubio niega varias acusaciones del ex concursante de La voz… México, entre ellas, que ella toma decisiones sin tomarlo en cuenta, ya que contrario a lo que él alega, desde el nacimiento de Eros casi no ha estado presente en la vida del niño y por voluntad propia ha elegido no participar en ninguna decisión que se tome en torno a él.



"El papá no tiene conocimiento de lo que es mejor para el niño, dada su extrema falta de involucramiento en su crianza, y ha mostrado un mínimo deseo de involucrarse en eso", se lee en la contrademanda.

"El padre también ha mostrado poco juicio cuando ha estado con el niño. Por ello, sería contraproducente a los intereses del menor que ambos padres tengan la custodia compartida, sin que la madre sea quien tenga la última palabra en las decisiones que se tomen", se añade.

Según la contrademanda que interpuso Paulina, "la madre admite que el padre no ha hecho ningún contacto o ha tenido acceso con el niño en aproximadamente un año y medio debido a su pobre juicio y falta de interés total de involucrarse en su cuidado y crianza".