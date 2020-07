Scarlett Johansson renuncia a papel para que actor trans tome su lugar

"Si bien me hubiera encantado la oportunidad de dar vida a la historia y la transición de Dante, entiendo por qué muchos sienten que debería ser interpretado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate de reparto, aunque controvertido, haya provocado una conversación más amplia sobre la diversidad y representación en cine", dijo Scarlet Johansson en su momento.

La historia sigue la vida de Dante "Tex" Gill, un transexual que construyó locales de masajes que eran la fachada de un imperio ilícito de prostíbulos y abuso de esteroides en Pittsburgh, en 1970.

El proyecto regresa del olvido con algunas modificaciones. Ya no será un largometraje, sino una serie. Según Deadline, Our Lady J, la productora trans de la serie Pose and Transparent, firmó para escribir un guión piloto.

"La historia de vida de Tex es como ninguna otra, y el rico paisaje de este momento inexplorado en el tiempo realmente capturó mi imaginación. No podría estar más entusiasmada con la oportunidad de escribir un drama de gangsters basado en una red tan fascinante y diversa de personajes queer", dijo la nueva integrante del proyecto.