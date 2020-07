Memo del Bosque y Erik Rubín se cubren de ‘color esperanza’

“Yo ya hacía cosas (altruistas) antes con Vica, mi mujer, pero no lo publicábamos porque finalmente queríamos tenerlas muy personales. Estar en el hospital es algo que te toca más la parte sensible y decía: 'Cuando salga, voy a ver en qué puedo ayudar, a qué causas sociales'.

Memo del Bosque, de la oscuridad a vestirse de un color especial: el de la esperanza

“Y luego (ya con la pandemia) sale el video español de 'Resistiré' y digo ´'Por qué no hablarle a amigos de tantos años de la música y a lo mejor de pronto se prenden y hacemos algo y me voy a sentir más útil'. Le empiezo a hablar a amigos: Yuri, Erik Rubín, Alex Lora, Fey, Pandora, Beto Cuevas, Gloria Trevi, Playa Limbo… y la mayoría empieza a decir que sí. Les dije 'Les estoy hablando como Memo, no como empresa, y me encantaría hacer esto'".

Para llevar a cabo su plan contó con la ayuda de uno de sus amigos, Erik Rubín, quien originalmente estaba invitado sólo como uno de los artistas que participarían en la canción, pero, en cuanto escuchó el proyecto, se ofreció no solo a grabar su voz, sino también a ser el productor musical de la canción.

“Nunca, en toda mi carrera, había tenido la oportunidad de ayudar tanto. Me encuentro en una situación privilegiada. La vida me ha regalado muchas cosas y es nada más regresar un poquito de tanto que me ha dado. Y sentí esta necesidad”, nos contó en exclusiva el ex Timbiriche.

“Memo, por sus circunstancias, es alguien que ha vencido la enfermedad; es un guerrero y ha dado un gran ejemplo de fuerza y de fe, y me la contagió”.