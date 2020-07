Naya Rivera: Autoridades advierten que quizá jamás se encontrará su cuerpo

La policía del Condado de Ventura reveló también cuáles eran las condiciones dentro del lago al momento de la desaparición de Naya Rivera .

“Realmente no hay corrientes subterráneas fuertes como las que hay en el océano, pero a veces el agua puede estar muy fría y los elementos hipotérmicos que se encuentran en el agua fría podrían afectar a algunas personas, pero no sé si ese es el caso”.

Donoghue confirmó que el bote no estaba anclado cuando fue descubierto. "No fue empujado a la orilla, se descubrió en el agua, pero ¿cuánto tiempo había estado sin tripulación o sin ella? No lo sabemos.

“No creo que (el bote) haya viajado toda la distancia desde el lago, así que esa es una de las cosas que complican la búsqueda".