Víctimas de Harvey Weinstein recibirán millonaria indemnización

Como revelaron varios medios estadounidenses, el importe total de las compensaciones que habrá de proporcionar la firma asciende a 19 millones de dólares, las cuales se repartirán debidamente entre las denunciantes según criterios legales cuyos detalles no han trascendido.

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de mayo (da click en la imagen) Revista digital suscripción

Un portavoz de la citada fiscalía explicado a The New York Times que las empleadas de Weinstein experimentaron "un entorno de trabajo hostil, basado en la discriminación por razón de género y marcado por el acoso sexual". "Tanto Harvey Weinstein como The Weinstein Company [dirigida ahora por su hermano Bob] han fallado a sus empleadas femeninas. Después de todo el acoso, las amenazas y la discriminación, estas supervivientes están recibiendo finalmente algo de justicia", dice una parte del texto.