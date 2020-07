Llaman a Britney Spears 'la nueva Thalía' de las redes sociales

Todo comenzó cuando Britney publicó un video en TikTok que generó cientos de reacciones en México. Según los internautas, sus movimientos son extraños y hasta les recordó los famosos y divertidos contenidos generados por la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

En el video se observa a Britney Spears con un ramo de flores mientras se escucha el tema ‘Blinding Lights’ de The Weekend, en la siguiente toma aparece la cantante sin las flores y solamente posando ante la cámara, algo que sorprendió a muchos, ya que esperaban ver a la artista bailando.

“Mi florista me sorprendió hoy al hacer que el arreglo floral fuera de diferentes colores... Estaba tan emocionada que me puse mi camisa amarilla favorita y tuve que compartir”, escribió Britney.

El video se volvió viral en cuestión de horas. En TikTok, recibió más de 946 mil “Me gusta” y cerca de 72 mil comentarios; en Instagram la historia fue muy similar, ya que ha sido reproducido casi 3 millones de veces. Ante el éxito de este contenido, sus seguidores no tardaron en notar que los movimientos de la cantante de ‘Baby one more time’ no obedecían a nada en especial, pero sí causaban mucha confusión, pronto el video recordó al famoso 'Me oyen, me escuchan' de Thalía.