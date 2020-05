El original regalo de la NASA a Britney por los 20 años de Oops!… I Did it Again

La cantante de 38 años agradeció a sus fans por enviarle un video conmemorativo de esta producción lanzada en el 2000 que trajo éxitos como Oops!... I Did It Again, Stronger, Lucky y Don't Let Me Be the Last to Know, todos tuvieron sus respectivos videoclips que encabezaron las listas musicales de aquel momento como las de la cadena televisiva MTV.

“Gracias a quien quiera que haya hecho este video… Casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba. ¡20 años desde el álbum ‘Oops’! Fue tanta la anticipación y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Ese disco superó todas mis expectativas”, escribió Spears en redes sociales.

20 years since the Oops! 😳 album …. the anticipation and the butterflies 🦋🦋🦋 I felt before it came out were crazy …. all of my expectations were exceeded !!!! And it’s all thanks to you folks …. thank you for sticking with me and growing with me. I am one Lucky girl ⭐️😉. pic.twitter.com/JqXJl8Da85 — Britney Spears (@britneyspears) May 16, 2020

El video subido por la vocalista en sus cuentas oficiales muestra algunos fragmentos de entrevista que brindó durante el tiempo de su lanzamiento donde manifestaba sentirse muy feliz con el resultado pues mostraba una faceta de su carrera más madura.