Lo que le diría Yalitza Aparicio a su yo que no quería participar en 'Roma'

Yalitza, en entrevista telefónica, hizo un llamado urgente en contra del racismo, al hacer eco de un tweet en el que escribió: “Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto”, en un claro intento de visibilizar que esa palabra, en nuestros días, se sigue usando como insulto, pero que ella la ve como una muestra inequívoca de grandeza.

Al racismo lo hemos normalizado, creo que esta invitación forma parte de decir que tenemos las capacidades y las cualidades para no seguir clasificándonos solamente por las apariencias y hago una exhortación a todas las personas a que confíen en ellos, no se puede continuar en este ritmo de vida en el que te digan hasta dónde puedes llegar

Marina De Tavira, Yalitza Aparicio y Nancy Garcia Garcia llevan un mensaje de inclusión en cada lugar en el que pueden tomar un micrófono. (Jesse Grant/Getty Images for DIRECTV)

Expresó Aparicio, quien consideró que con todo lo que ha sucedido, en Estados Unidos con la muerte de George Floyd o en México con la de Giovanni López, "es una gran oportunidad para seguir demostrándonos que debemos dejar estos comportamientos a un lado y yo seguiré hablando de esto para que no se siga normalizando”.

Yalitza aceptó que es "incómodo para la sociedad, que no todos aceptan el racismo que existe en México, sé que muchos comentarios que me han llegado son de: '¿Cómo se te ocurre hablar así de México?', 'Nos estás dejando en mal' o 'En México no existe eso', pero sí existe, sólo que no lo queremos ver".