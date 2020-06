Ricky Martin genera polémica al comparar vientre 'prestado' con la virgen María

En una reciente entrevista con el diario ibérico El país , Ricky comentó que él no alquiló ningún vientre para ser papá, que mujeres bondadosas le prestaron su cuerpo para poder traer al mundo a sus hijos acto seguido hizo la referencia señalada a la figura católica.

Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo .

Al ser cuestionado sobre si cree en esta religión a la que hizo referencia, el cantante dijo que no podría seguir solamente una filosofía, pues cree en diferentes espiritualidades.

“Bueno, yo no puedo decir que solo creo en esto, porque después no podría creer en nada más. Estoy abierto a diferentes filosofías de vida y las acoplo a la realidad que me ha traído mi propia vida”, indicó.