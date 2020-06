A 16 años de 'Rebelde', Zoraida destapa las personalidades de Anahí y Angelique

La intérprete, quien hace unas semanas dio a conocer que está embarazada, reconoció que Angelique es de las personas más honestas que ha conocido dentro del medio artístico.

"No es una mujer que te diga algo para quedar bien contigo. Para nada. Al contrario. Es como 'Si me caes mal te lo digo y no tengo por qué ser falsa contigo'. Es una mujer súper transparente, una mujer absolutamente madura", subrayó. "No se prestaba tanto al jugueteo, al desmadre, era como más asentadita, más seriecita por así decirlo".

Zoraida también habló de Anahí, a quien conoce desde que eran niñas. La actriz nunca olvidará el día que la ex RBD la defendió cuando el productor del programa en el que trabajaban juntas de niñas quería despedirla por haber llegado tarde.

"Jamás se me va a olvidar que Anahí literalmente le dijo ‘Si Zoraida se va del programa me voy’. Ahí Anahí quiero que sepan que tenía 9 años para que entiendan su carácter porque mucha gente la juzgaba y la criticaba de ‘Es que es insoportable, es que solamente ella se tolera y tal’. No. Simplemente es una mujer que sabe lo que quiere, que defiende sus derechos desde pequeñita, entonces ella veía una injusticia y brincaba. No tenía por qué hacerlo conmigo, simplemente éramos amigas y al final le importó más la amistad y le importó más la justicia que lo que pudiera pasar después", compartió.