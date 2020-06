Lucero revela accidente que vivió junto a Alejandro Fernández en 2005

Finalmente, la producción decidió que alguien rompiera el espejo con un martillo sin imaginar que eso lo complicaría todo: “Se decidió que la persona de efectos especiales, por detrás, golpeara el espejo con un martillo a la altura más o menos de mi cabeza cuando yo chocaba con el espejo para que el espejo se fragmentara”, comentó.

“Yo tenía una ropa muy linda, como un corsé blanco, mi pelo muy bonito y entonces Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado y la persona da el martillazo por detrás y me descalabra. Sí señores ¡me descalabró!”, contó la estrella entre risas.

Lucero contó que todos, incluso el mismo Alejandro Fernández, se preocuparon mucho por ella, pues comenzó a sangrar y a quejarse del dolor, el cual recuerda era muy intenso. Por fortuna, el golpe no ameritó llevarla al hospital y, aunque sí requería algunas puntadas, el equipo médico lo resolvió con pegamento quirúrgico. “Fue un poco horrible, la gente de efectos especiales me pidió disculpas miles de veces, al día siguiente me enviaron un ramo de flores enorme, nos reímos mucho al final y no pasó a mayores” finalizó.