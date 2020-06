Leticia Calderón recuerda el momento en que perdió el piso y rechazó a fans

“Cuando tuve la oportunidad de viajar y conocer a los niños invidentes, conocer otros lugares maravillosos (…) y ver la emoción que les causó conocer a Esmeralda, me dieron una cachetada, así de '¡Hey! Hay mucha gente que te está viendo, que te está siguiendo’”, afirmó.

Fue precisamente esta anécdota la que le hizo a Leticia Calderón cambiar por completo su actitud y acercarse más a sus seguidores, con quienes, hasta hoy, trata de estar en constante contacto a través de las redes sociales.

“Nunca más he vuelto a negarme a un autógrafo, a una sonrisa, a olvidarme de que yo también paso momentos tristes o enojada, o de desesperación o de prisa, y me detengo mucho a decir ‘Ellos no tienen la culpa’, y por supuesto que no saben por el momento que uno está pasando”, puntualizó.