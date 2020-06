¿Paola Rojas volvería a casarse después de lo que vivió? Esta es su respuesta

Fue apenas en febrero de este año cuando la presentadora de noticias compartió en entrevista con Yordi Rosado los difíciles momentos que vivió luego de la filtración del video de su ex sin poder evitar que las lágrimas aparecieran, pues sigue siendo un tema muy delicado para ella.



“He hablado muy poco del tema porque es durísimo, porque todavía me duele. [Mis hijos] son lo más importante para mí y mi deber es protegerlos, tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para ellos. Ni nombrar siquiera a alguien que sea importante en su formación y vida”, refiriéndose claramente al padre de sus hijos.

"Me escribieron unas cosas… tanta obscenidad, no me podía detener a atenderme porque había muchas cosas por resolver, personas por proteger y contener, me quedé hasta atrás de la lista y no dimensioné el daño que me estaban haciendo esos mensajes”, dijo en aquella entrevista.