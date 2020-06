Zuria Vega confiesa que tuvo un colapso nervioso durante su primer parto

"Mis partos, al final no tuvieron intervención médica como tal, pero sí tuvieron mucha intervención (sic), entonces no fueron partos que pudieron seguir un ritmo que a mí me hubiera gustado porque las posiciones de mis hijos no lo permitían, entonces me tenían que hacer ciertos movimientos que en verdad duelen, en medio de la contracción.

"Después de tantas horas me dicen: 'No se va a poder, te tenemos que abrir', y fue un momento en el que lloré poquito, vi la cara de mi esposo que hizo como '¿Te cae? Después de lo que está pasando la vas a abrir'", agregó Zuria.

Su experiencia con Luka fue completamente diferente, ya que el bebé estaba acomodado perfectamente para nacer a través de un parto natural. La actriz empezó a sentir contracciones la madrugada del 20 de mayo, momento en el que llamó a su hermana Marimar Vega, quien deseaba estar presente en el parto.

"Cuando me checaron vieron que Luka estaba haciendo lo mismo que Lúa (cambiar de posición en el vientre) eso hace el parto mucho más doloroso, él no traía el cordón (umbilical en el cuello). Otra vez, agujas, movimientos, ejercicios para acomodarlo, lo logramos acomodar en un punto.

"La verdad es que cuando nace, que eso es brutal, eso no lo pude vivir con Lúa, como cuando nace tu bebé todo se te olvida, todo se fue", precisó la actriz al mismo tiempo que recordó el gran apoyo que Alberto le brindó todo el tiempo.