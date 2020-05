Estos son todos los comerciales en los que ha aparecido Luis Miguel

De hecho en la serie Luis Miguel, de Netflix, pudimos ver que estos pasajes no fueron bien recibidos por el intérprete de la incondicional a inicios de su carrera, en uno de los capítulos de la primera entrega de esta producción, apreciamos como su padre, Luisito Rey lo obliga a firmar con Sabritas, a cambio de este trabajo prometió, al entonces joven cantante un dueto con Michael Jackson además de una tercera película para impulsar su carrera.

Pero no se trató de un solo comercial, fueron en total tres anuncios en los que el ex de Aracely Arámbula compartió su imagen para promocionar la firma de botanas.



El primer comercial se desarrolla a la salida de un concierto del cantante, en el que una niña le pide un autógrafo y le regala una bolsa de papas. en la siguiente cena aparece Luis Miguel en la casa de su abuelita a quien le lleva un sobre de papas fritas, todo esto bajo una versión de “No me puedes dejar así “, adaptada para la promoción de la línea.

Como dato curioso, en el spot participa la actriz Edwarda Gurrola, quien participó en Carrusel y dio vida al personaje de Vanessa en la popular serie Soy tu fan.



El segundo comercial vino acompañado de otra reversión de un tema de El Sol, en esta ocasión la canción elegida fue “Isabel”, aparecen los fans del cantante con una bolsa de papas en la mano.



La tercera entrega de esta saga de comerciales consistió en el mismo formato de adaptar canciones populares del intérprete y la canción elegida en esta ocasión fue “La chica del bikini azul”.



Y hubo un cuarto spot, en la década de los 90, en el que un Luis Miguel ya más maduro figura cantando y bailando una de las usuales adaptaciones, pero en esta ocasión para promocionar Coca-Cola.