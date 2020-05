Dakota Johnson se sincera sobre la frágil salud mental que vive durante pandemia

"Estás encerrada en casa, no estás con tus amigos o con tu familia, no puedes hacer todas esas cosas que te hacen sentir realizada, que te dan un propósito o te aportan valor. No sé si los efectos que ello produce van ligados a la depresión como tal o son su disfraz en este contexto, pero lo cierto es que me resulta imposible mantener una actitud positiva todo el día cuando el mundo entero vive tanta tristeza", ha explicado en su conversación con el medio.



La que fuera protagonista de las películas de la saga Cincuenta sombras de Grey también aseguró que le resulta más saludable dejarse llevar, hasta cierto punto, por las emociones más instintivas que le produce el panorama exterior que tratar de mantenerse fuerte en todo momento, ya que de esta forma se pueden identificar mejor y combatir aquellos signos tempranos de un posible y genuino brote de depresión.

