Vadhir revela que sufrió un accidente por culpa de Eugenio Derbez

Vadhir Derbez contó que durante un viaje familiar a Valle de Bravo sufrió un accidente por culpa de su papá, Eugenio Derbez , luego de que el comediante lo llevara a él y su hermano José Eduardo a dar un paseo en lancha.

"Vamos a contar cuando mi papá casi me mata. No sé si fue accidente, no sé si se quería deshacerse de mí. Ya eran demasiados niños y dijo: 'Pues, ahora es cuando", contó Vadhir junto a su hermano José Eduardo en un video para su canal oficial en YouTube.